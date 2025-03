Reunião entre o Conisud e Arteris discutem os principais problemas da Régis Bittencourt (BR-116)

Direto da redação

O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud) promoveu na última terça-feira (11) uma reunião com representantes da Arteris sobre os principais problemas da Régis Bittencourt (BR-116). Sob a presidência do Prefeito de São Lourenço da Serra, Felipe Seme Amed, Prefeitos das cidades ao longo da rodovia expuseram à concessionária as dificuldades enfrentadas devido ao trânsito caótico no trecho entre Juquitiba e a entrada do Rodoanel Mário Covas.

Durante a reunião, os Prefeitos questionaram a falta de compromisso da Arteris no cumprimento do contrato, destacando a não realização de obras previstas, como baías para pontos de ônibus, pistas marginais e a terceira faixa. Os Prefeitos também questionaram os obstáculos colocados pela Arteris, que impedem os municípios de realizar melhorias nas margens da rodovia.

“Podemos fazer junto aos Prefeitos, algumas alterações para melhorar o tráfego e a segurança da população, mas as modificações tem que ter a autorização da Arteris. Melhoria da entrada de Juquitiba por exemplo, um caminho para pedestre ao longo da rodovia fora do acostamento. Estas medidas nos ajudam a liberar em momento de grande congestionamento, o uso do acostamento por carros de passeio, muitas são as ideais que não colocamos em prática por falta da anuência da concessionária”, declarou o Chefe de Policiamento da PRF Marcio Silva Santos.

Durante a reunião, o diretor de Operações Sul da Arteris, Antônio Cesar Ribas Sass, demonstrou maior interesse em conseguir apoio dos Prefeitos para a repactuação do contrato, o que prorrogaria a administração da rodovia pela concessionária. Segundo ele e Marcelo Possamai, coordenador de Projetos da Arteris Curitiba, caso a repactuação não ocorra, as obras da terceira faixa só terão início no segundo semestre de 2025. Se a concessão foi estendida, as intervenções começariam em março de 2026. Os representantes da empresa também anunciaram a iluminação da BR-116 em toda a extensão do Conisud.

Para o Prefeito de Juquitiba, William Soares, as obras deveriam começar imediatamente, e não serem tratadas como promessas futuras. “Temos que conseguir que as obras que já fazem parte do contrato, sejam cumpridas. Está chegando ao fim (do contrato) e não fizeram o prometido. Agora vocês querem que acreditemos em vocês? Que conquistando mais prazo na frente da rodovia, farão as obras? Estão tentando vender sonhos sem realizar o mínimo que seja do contrato em vigência”, criticou.

Ao encerrar a reunião, o presidente do Conisud, Felipe Seme Amed, obteve da Arteris o compromisso de autorizar pequenas obras nas margens da rodovia, sob supervisão da PRF. “Sabemos que a Arteris não cumpriu o contrato em melhorar a nossa região, mas com a autorização de fazermos pequenas intervenções, e que eles irão cumprir prazo na realização das obras necessárias para dar melhor fluidez no tráfego, é um avanço. Estaremos indo a Brasília, e no Ministério dos Transportes vamos reiterar o cumprimento do prazo das obras. Eu e os Prefeitos Ramon Corsini, Hugo Prado e William, estaremos atentos, e não descansaremos até que sejam finalizadas todas as obras da rodovia”, declarou.