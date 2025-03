Prefeitura de Taboão realiza nos dias 18 e 19 de março processos seletivos para Auxiliar de Serviços Gerais e Atendente de Laboratório

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realiza nesta semana dois processos seletivos em parceria com as empresas Grupo Fleury S.A e Extra Consult. As vagas disponíveis são para Auxiliar de Serviços Gerais e Atendente de Laboratório.

Auxiliar de Serviços Gerais – A seleção acontece na terça-feira (18/03), das 10h às 13h. A vaga é destinada apenas para homens maiores de 18 anos, com contratação efetiva. O profissional será responsável por limpeza de pisos, transporte de materiais e remoção de carrinhos e caçambas. O trabalho é de segunda a sexta-feira, com sábados alternados. O cargo oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-cesta, seguro de vida, assistência médica e odontológica, restaurante no local e participação nos lucros e resultados.

Atendente de Laboratório – O processo seletivo será realizado na quarta-feira (19/03), das 09h às 13h, sendo exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD). A vaga segue o regime de trabalho 6×1 e não exige experiência, pois a empresa oferece treinamento. Entre as funções estão recepção de clientes, auxílio ao médico em exames, organização das salas e administração da agenda dos setores. O laboratório fica em São Paulo e oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, PLR, auxílio-creche, previdência privada e gympass.

Os processos seletivos serão realizados na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). As senhas serão distribuídas até as 11h ou conforme a necessidade da empresa contratante. Os candidatos devem levar documentos pessoais, currículo atualizado e caneta.

De acordo com o secretário da SDET, Dr. Gerson Brito, essas seleções são oportunidades importantes para quem busca uma recolocação profissional. “Mantemos parcerias com diversas empresas da região e realizamos seletivas frequentemente. Reforçamos a importância de os interessados cadastrarem seus currículos na secretaria e acompanharem as novas oportunidades”, destacou.

Serviço: Processos Seletivos – Emprega Taboão

18/03 – 10h (entrega de senhas até 11h)

Vaga: Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino)

19/03 – 9h (entrega de senhas até 11h)

Vaga: Atendente de Laboratório (Exclusiva para PCD – Masculino/Feminino)

Local:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET)

Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-7888