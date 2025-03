Atirador é preso após disparo fatal contra trabalhador da Cooperativa Vida Nova em Embu das Artes

Direto da redação

No último sábado (15), no canteiro de obras do Condomínio Jardim das Artes, em Embu das Artes, Anacleto Gomes, funcionário da Cooperativa Habitacional Vida Nova, morreu após ser atingido por um disparo de arma de pressão.

Segundo nota oficial da cooperativa, o tiro partiu de fora do condomínio e foi efetuado por um homem que estava testando a arma. A Polícia Militar rapidamente identificou o responsável, que foi preso em flagrante.

De acordo com o histórico policial, os agentes localizaram na casa do suspeito uma oficina equipada com materiais para ajuste e aferição de mira. No local, foram encontradas 13 carabinas de pressão e outros equipamentos. A perícia também identificou diversas perfurações em árvores, madeiras e na mureta próxima, indicando que os disparos eram feitos sem controle, em direção à mata.

A cooperativa reforçou que o episódio foi um caso isolado, sem ligação com invasões ou ataques criminosos. A empresa lamentou profundamente a morte do colaborador e prestou apoio à família.

O caso foi registrado no DP Central de Embu das Artes como homicídio doloso.