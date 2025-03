Prefeito Engenheiro Daniel anuncia retomada das obras na Praça Nicola Vivilechio

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (18), o prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, anunciou a retomada das obras de revitalização da Praça Nicola Vivilechio. Acompanhado do secretário de Obras, Edson Galina, e do engenheiro responsável pelo projeto, ele destacou que os entraves financeiros e jurídicos que haviam paralisado as intervenções foram resolvidos.

“Com grande alegria, estou aqui para trazer essa boa notícia para os moradores de Taboão da Serra. Resolvemos todos os problemas financeiros e jurídicos dessa obra e, se Deus quiser, a partir de hoje estamos retomando os trabalhos. Em breve, teremos uma praça renovada, com playground para as crianças, equipamentos de ginástica e, o mais importante, um espaço destinado a grandes eventos culturais e gastronômicos na cidade. Além disso, esperamos que neste fim de ano possamos retomar o tradicional Natal Iluminado”, afirmou o prefeito.

Entenda o caso

A revitalização da Praça Nicola Vivilechio, um dos principais pontos de encontro da cidade, teve início em maio de 2024, na gestão do ex-prefeito Aprígio (Podemos), com a promessa de término no início de dezembro, quando se iniciaria a montagem do Natal Mágico, realizado pela Prefeitura.

O projeto previa a troca do piso, melhorias na acessibilidade, novo paisagismo, pintura e a reforma da fonte luminosa. Na época, Aprígio ressaltou que a reforma fazia parte de um programa de zeladoria da cidade.

No entanto, a obra foi interrompida devido à suspensão do pagamento dos serviços pelo Ministério Público. A medida foi motivada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que bloqueou o repasse de emendas parlamentares, impactando diretamente o financiamento da revitalização.

