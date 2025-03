Taboão da Serra reforça a importância da vacinação de crianças contra a Covid-19

Direto da PMTS

Diante do aumento no número de casos de Covid-19 em todo o país, a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra reforça a necessidade de manter a carteira de vacinação atualizada. A vacinação está disponível para pessoas a partir dos 6 meses de vida. Para se vacinar, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e leve o cartão do SUS, carteira de vacinação e um documento com foto.

“A vacinação ainda é o método mais seguro de prevenir, não só a Covid, mas também outras doenças. Todas as vacinas são testadas e seguras,e é essencial que a população faça sua parte e leve as suas crianças para serem vacinadas”, evidencia o secretário da Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.

Segundo a Secretaria de Saúde, a cidade trabalha com todas as vacinas de combate ao Covid-19, que são: Pfizer Baby (de 6 meses a menores de 5 anos), Moderna (de 5 anos a menores de 12 anos e Serum/Zalika (a partir de 12 anos de idade). Eu u

Em 2024, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação para crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina é ministrada em três doses, sendo a segunda dose quatro semanas após a primeira e a terceira dose oito semanas após a segunda.

A decisão de incluir a vacina do Covid-19 ao calendário foi pautada através da avaliação do cenário epidemiológico relacionado aos casos de óbitos pela doença.

Em 2023, foram levantados dados que revelaram os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 afetavam principalmente idosos acima de 80 anos e crianças com até 1 ano de vida. Os óbitos também costumam ser mais frequentes em crianças nesta mesma faixa etária e idosos acima de 60 anos.

É necessário enfatizar que a vacinação é um direito fundamental das crianças, é dever do Estado e responsabilidade da sociedade garantir a proteção da saúde infantil coletiva. No Brasil, esse direito é respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pais e responsáveis legais têm o dever de assegurar que crianças e adolescentes estejam com as suas carteiras de vacinação em dia.

A vacinação não é apenas uma decisão individual, uma vez que também é um dever de responsabilidade social, pois protege não apenas a pessoa vacinada, mas também aqueles que, por razões médicas, não podem receber a vacina. Negligenciar essa obrigação pode ser considerado violação de direitos da criança.

Serviço:

UBS Jardim das Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

segunda a sábado, das 7h às 19h

UBS Jardim Record

R. Imaruí, 47, Jd. Record

segunda a sábado, das 7h às 19h

UBS Parque Pinheiros

Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros

segunda a sábado, das 7h às 19h

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

segunda a sábado, das 7h às 19h

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Santo Onofre

Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Silvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Jd. Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Panorama

Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS Parque Laguna

Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h