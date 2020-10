Meninas do CATS começam com derrota no Paulistão Feminino 2020

Direto da Redação

O Clube Atlético Taboão da Serra estreou com uma derrota por 2 x 1 contra o Realidade Jovem no Campeonato Paulista de Futebol Feminino em confronto realizado no último domingo (18), em São José dos Campos. Na próxima rodada, a equipe taboanense enfrenta o São Paulo.

Além da equipe do interior o paulista, o CATS compõe o grupo 1 da competição que conta com Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Red Bull Bragantino. A competição ocorreria em abril, mas teve que ser adiada por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, começou em outubro e final programada para o dia 20 de dezembro.

O atual campeão Corinthians está no grupo 2, juntamente com Santos, Nacional, Juventus, São José e Taubaté. As partidas são transmitidas pelo Facebook da Federação Paulista de Futebol, ou pelo My Cujoo.

A competição

Na primeira fase do torneio as equipes se enfrentam entre si em turno único dentro do próprio grupo. Os clubes com as 8 melhores campanhas avançam para fase de eliminatória em partidas com jogos de ida e volta. O mata-mata da segunda fase começa nas quartas de final.

Veja os jogos do CATS

1ª rodada

Realidade Jovem 2 x 1 CATS – 18/10 – 15h – São José do Rio Preto

2ª rodada

CATS x São Paulo – 21/10 – 15h – Barueri

3ª rodada

Ferroviária x CATS – 25/10 – 15h – Araraquara

4ª rodada

CATS x Red Bull Bragantino – 15h – Embu das Artes

5ª rodada

Palmeiras x CATS – 15h – Vinhedo