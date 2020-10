Oportunidade: Carrefour abre mais de 2 mil vagas de empregos; saiba como se candidatar

Direto da Redação

A rede de supermercados Carrefour vai abrir mais de 2 mil vagas para o estado de São Paulo. O processo seletivo para as vagas será feito de forma online por causa da pandemia provocada pelo Covid-19. A empresa informa que não é necessário ter experiência na área.

São diversas oportunidades para os cargos de agente de prevenção, recepcionista de caixa, vendedor, repositor, balconista, auxiliar de perecíveis, promotor de serviços financeiros, padeiro, açougueiro, técnico em manutenção, operador de CD, farmacêutico entre outras.

Saiba como fazer a inscrição

Todo o processo de candidatura é feito digitalmente, com o candidato se inscrevendo para uma das vagas no portal do carrefour.99jobs.com . Dentro da plataforma, após o cadastro do currículo, alguns testes obrigatórios são disponibilizados ao candidato. Ao final, o departamento de Recursos Humanos do Carrefour faz uma análise dos perfis do candidato e, tendo compatibilidade com a vaga, encaminha o candidato para uma entrevista técnica com a loja.

O Carrefour informa que todo o processo de admissão é realizado por meio digitais,com o candidato fazendo o envio dos documentos direto pela plataforma da Acesso Digital, parceira do Carrefour para os processos de departamento pessoal, garantindo mais agilidade e ajudando o candidato a ter menos gastos com deslocamento e neste momento de pandemia evitar o risco de contágio da Covid-19.

Veja os benefícios

A empresa informa que vai oferecer aos contratados: assistência médico-hospitalar e odontológica, convênio farmácia e ótica, Cartão Carrefour que oferece descontos para colaboradores, plano de previdência privada, seguro de vida, restaurante no local e vale-transporte.

Para visualizar todas as vagas abertas, acesse já: http://carrefour.99jobs.com