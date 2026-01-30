Mercado é interditado em Itapecerica da Serra por vender carne estragada e misturada a comida de gato

Direto da redação

Um supermercado foi interditado na tarde desta quinta-feira (29) em Itapecerica da Serra, após a constatação da venda de carne estragada e de condições precárias de higiene. Durante a fiscalização, policiais encontraram gatos circulando pelo local e ração animal misturada a alimentos destinados ao consumo humano.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra, após denúncias de consumidores que relataram mal-estar depois de consumir produtos comprados no estabelecimento, localizado na Rua Japão, no bairro Parque Paraíso.

No interior do comércio, os policiais constataram armazenamento inadequado das carnes, que eram vendidas como próprias para consumo, apesar do avançado estado de deterioração. O local apresentava grave descumprimento das normas sanitárias, oferecendo risco à saúde pública.

A Vigilância Sanitária de Itapecerica da Serra foi acionada e determinou a interdição imediata do supermercado. Uma mulher que se identificou como responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante e levada à delegacia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra. A suspeita deve responder por crimes contra as relações de consumo. A Polícia Civil investiga há quanto tempo o local operava nessas condições.

Informações da BandNews