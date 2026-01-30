Poste é derrubado após batida de caminhão no Jardim Três Marias

Direto da redação

Um caminhão bateu em um poste na Rua Maria Catharina Comino, no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, na tarde desta quinta-feira (29). Com o impacto, o poste ficou pendurado, gerando transtornos para moradores e motoristas da região.

Por conta do acidente, algumas residências ficaram sem energia elétrica. Equipes da Enel foram acionadas e já estão no local para realizar os reparos e normalizar o fornecimento.

Não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda serão apuradas.