DER ativa novos radares em rodovias de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu

Por Samara Matos, na redação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) colocou em operação novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais que cortam Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. Os equipamentos passaram a funcionar à meia-noite desta terça-feira (27) e fazem parte de um pacote de 16 novos radares ativados em diferentes regiões do estado.

Em Itapecerica da Serra, o radar foi instalado na rodovia SP-228, no km 29, no sentido Leste/Oeste, com limite de velocidade de 40 km/h. Já em Embu-Guaçu, o equipamento entrou em operação na rodovia SP-214, no km 55,548, no sentido Norte/Sul, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km/h.

Segundo o DER, os radares estão devidamente sinalizados e têm como objetivo reforçar a segurança viária, reduzir acidentes e coibir o excesso de velocidade. Com a ativação dos novos equipamentos, o número de radares em funcionamento nas rodovias estaduais não concedidas chega a 602 em todo o estado.

O órgão alerta que motoristas que ultrapassarem os limites de velocidade serão autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A medida busca aumentar a segurança nos trechos com maior fluxo de veículos e histórico de infrações.