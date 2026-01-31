Conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro com bandeira tarifária verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou, nesta sexta-feira (30), que a bandeira tarifária verde será mantida no mês de fevereiro. Com isso, os consumidores não terão cobrança adicional na conta de energia elétrica.

De acordo com a ANEEL, a decisão foi tomada após a melhora nas condições de geração de energia, especialmente em razão do aumento das chuvas na segunda quinzena de janeiro. O cenário favoreceu a recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzindo a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

A manutenção da bandeira verde beneficia consumidores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, que seguirão pagando apenas o valor regular da tarifa de energia elétrica.

Entenda a bandeira tarifária

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias tem como objetivo informar, de forma transparente, os custos reais da geração de energia elétrica no país. O mecanismo funciona como um sinal mensal ao consumidor sobre a situação do setor elétrico.

As bandeiras são definidas mensalmente com base em análises do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que avalia a demanda de energia e as condições de geração no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Confira como funciona cada bandeira:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo; Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos; Bandeira vermelha – Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido. Bandeira vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.



Apesar do cenário positivo para fevereiro, a ANEEL reforça a importância do uso consciente da energia elétrica, evitando desperdícios e contribuindo para a sustentabilidade do sistema.