Falso delegado é preso em Itapecerica da Serra por golpe e extorsão contra comerciantes

Direto da redação

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante em Itapecerica da Serra, acusado de aplicar golpes e extorquir comerciantes ao se passar por delegado da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava uniforme oficial, distintivo falso e um veículo que simulava viatura descaracterizada para intimidar as vítimas e dar aparência de autoridade às abordagens.

O golpe envolvia a suposta venda de um terreno na cidade. Os comerciantes, proprietários de um depósito de materiais de construção, acreditaram na falsa identidade e chegaram a transferir R$ 25 mil ao suspeito. A documentação do imóvel nunca foi entregue e, após o pagamento, o homem passou a fazer novas cobranças sob ameaça.

A prisão ocorreu após as vítimas desconfiarem da situação e acionarem a polícia quando o suspeito marcou uma nova data para recolher dinheiro. Policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) fizeram a abordagem e encontraram o distintivo falso com o homem. Dentro do veículo, também foram localizados uniformes da Polícia Civil.

Na residência do suspeito, a polícia apreendeu um celular e dois automóveis. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a companheira do homem também é investigada, já que os valores obtidos com a extorsão eram transferidos para contas em nome dela.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra. Após a divulgação da prisão, outra vítima procurou a polícia relatando ter sofrido o mesmo tipo de golpe.

Apesar das acusações de golpe, extorsão e falsidade ideológica, o homem foi liberado após pagamento de fiança e responderá ao processo em liberdade.