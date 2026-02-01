Cartório eleitoral de Taboão da Serra retoma atendimento das 11h às 17h a partir desta segunda (2)

Por Samara Matos, na redação

O cartório eleitoral de Taboão da Serra retomou o atendimento ao público em horário normal a partir desta segunda-feira (2). O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com a normalização do expediente da Justiça Eleitoral em São Paulo para as Eleições 2026.

A retomada acontece após o período de atendimento em horário reduzido durante o mês de janeiro e tem como objetivo facilitar a regularização da situação eleitoral dos eleitores do município.

O prazo final para emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências é 6 de maio. Após essa data, não será mais possível realizar alterações no cadastro eleitoral para votar nas eleições de outubro.

A Justiça Eleitoral informa que a maioria dos serviços pode ser realizada de forma on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral. No entanto, procedimentos como a emissão do primeiro título e a coleta da biometria exigem atendimento presencial, que deve ser feito mediante agendamento prévio.

Eleitores de Taboão da Serra também podem ser atendidos em qualquer cartório eleitoral do estado, independentemente da zona eleitoral à qual o título esteja vinculado, desde que o atendimento seja previamente agendado.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta que os eleitores não deixem a regularização para os últimos dias, a fim de evitar filas e sobrecarga no sistema.