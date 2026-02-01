Escavação do túnel da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra deve começar em fevereiro, anuncia Benini

Direto da redação

Após meses de obras preparatórias, a expansão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra deve entrar em uma fase decisiva em fevereiro, com o início da escavação do túnel. A previsão foi anunciada pelo secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, durante um evento oficial realizado nesta sexta-feira (30), na capital paulista.

Segundo Benini, a escavação do túnel marca o avanço efetivo da obra, considerada uma das mais aguardadas intervenções de mobilidade urbana na região sudoeste da Grande São Paulo. A declaração foi feita durante a cerimônia de entrega da reforma da Estação Júlio Prestes.

Apesar de anúncios anteriores e atos simbólicos de início das obras, o canteiro da futura Estação Taboão da Serra ainda apresenta movimentação limitada. Nos primeiros dias de janeiro, foram registrados apenas serviços pontuais, como sondagens de solo, enquanto máquinas permaneciam paradas no local.

Com o início da escavação previsto para fevereiro, a expectativa é de que os trabalhos entrem, de fato, em uma etapa mais visível e estrutural do projeto.

Detalhes do projeto

A expansão da Linha 4-Amarela é executada por meio de parceria público-privada (PPP). A concessionária ViaQuatro, responsável pela futura operação, contratou um consórcio formado pelas empresas EGTC Infra e Teixeira Duarte Engenharia, com investimento estimado em R$ 3,27 bilhões.

Além da Estação Taboão da Serra, o projeto inclui a construção da Estação Chácara do Jockey, poços de ventilação e saída de emergência (VSEs), subestações de energia, túneis, vias permanentes e sistemas operacionais. As demolições dos imóveis onde ficará a estação Chácara do Jockey já foram iniciadas.

Prazo de entrega

O contrato prevê um prazo de 64 meses para a conclusão da obra, o que aponta para uma possível inauguração apenas em 2031. O governo do Estado ainda não divulgou um cronograma detalhado das próximas etapas.

