Filhote de Golden Retriever é abandonado em canil de Embu das Artes por alteração estética na cauda

Um filhote de Golden Retriever foi abandonado em um canil comercial localizado em Embu das Artes, por apresentar uma leve alteração na ponta da cauda. Segundo avaliação veterinária, a condição é apenas estética e não compromete a saúde nem a mobilidade do animal.

O resgate foi realizado pela ONG Novo Lar Pets, que informou que o filhote foi encontrado no canil após ser descartado por não atender aos padrões estéticos exigidos da raça. Não há informações oficiais sobre quem tomou a decisão de abandonar o animal.

De acordo com a entidade, o filhote chegou em condições inadequadas de higiene, com a pelagem suja e sinais de negligência. Após o resgate, recebeu banho, vacinação e passou por avaliação clínica completa, que confirmou não haver qualquer limitação funcional.

A divulgação do caso nas redes sociais gerou repercussão e levantou questionamentos sobre critérios estéticos adotados na criação comercial de cães de raça. Especialistas e entidades de proteção animal reforçam que características físicas não devem se sobrepor ao bem-estar e à saúde dos animais.

O filhote segue sob os cuidados da ONG Novo Lar Pets e está disponível para adoção responsável. Os interessados passam por processo de seleção, que avalia condições de moradia, disponibilidade de tempo e capacidade de cuidado com o animal.