Meu INSS e agências da Previdência Social retomam atendimento em Taboão e região após atualização do sistema

O aplicativo Meu INSS, a Central 135 e as agências da Previdência Social em Taboão da Serra e região voltaram a funcionar normalmente nesta segunda-feira (2), após a conclusão da atualização do sistema realizada pela Dataprev.

A manutenção teve como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica responsável pelo processamento de benefícios previdenciários. Com a normalização, os segurados já podem solicitar aposentadorias, agendar perícias médicas, consultar benefícios e atualizar dados cadastrais pelos canais digitais e presenciais.

As agências da Previdência Social também reabriram para atendimento ao público, especialmente nos casos em que é necessária a presença do segurado.

Segundo o governo federal, a reativação dos sistemas ocorre de forma gradual e pode haver lentidão nos próximos dias. Equipes técnicas seguem monitorando o funcionamento para garantir a estabilidade dos serviços.

Durante o período de instabilidade, o prazo para solicitação de ressarcimento de valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários foi prorrogado até o dia 20 de março.