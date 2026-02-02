Instabilidade marca a semana com temporais e chuva diária; confira como fica o tempo

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por instabilidade, com sol entre nuvens e chuvas frequentes, incluindo possibilidade de temporais em alguns dias. As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C, mantendo o clima quente e úmido.

Segunda-feira (2): mínima de 20°C e máxima de 26°C. O dia terá sol com algumas nuvens, mas pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite.

Terça-feira (3): mínima de 20°C e máxima de 24°C. Sol entre nuvens pela manhã, com chuvas fortes e temporais previstos para a tarde e noite.

Quarta-feira (4): mínima de 20°C e máxima de 25°C. Sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia e à noite.

Quinta-feira (5): mínima de 19°C e máxima de 24°C. Sol de manhã, mas à tarde e noite há previsão de chuvas fortes e trovoadas.

Sexta-feira (6): mínima de 19°C e máxima de 25°C. Sol entre nuvens e pancadas de chuva leves à tarde e à noite.