Câmara Municipal de Taboão da Serra retoma sessões nesta terça- feira (3)

Da CMTS

As sessões legislativas da Câmara Municipal de Taboão da Serra serão retomadas nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro, após o período de recesso parlamentar. Os trabalhos administrativos permaneceram ativos durante todo o recesso.

Na pauta da primeira sessão do ano está o projeto para escolha das 26 pessoas que serão agraciadas com a Medalha 19 de Fevereiro, a maior honraria do município. A sessão solene está prevista para acontecer ainda neste mês.

Além das sessões legislativas e solenes, a Câmara Municipal realiza audiências públicas através das comissões permanentes para discutir temas relacionados a finanças, saúde, causa animal, alterações no Plano Diretor, entre outras demandas.

A sessão ordinária será realizada no plenário da Câmara, localizada na Estrada de São Francisco, nº 2013, Jardim Helena, a partir das 10h da manhã. O público pode acompanhar presencialmente ou pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

Composição da Câmara

A Câmara Municipal de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028:

Anderson Nóbrega (PSD), Bressan (PDT), Carlinhos do Leme (MDB), Celso Gallo (PDT), Dídio Conceição (PP), Donizete (PSDB), Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil), Enfermeiro Rodney (Podemos), Joice Silva (PSD), Thamires de Cássia (União Brasil), Professora Najara Costa (PCdoB), Nezito (Podemos) e Sandro Ayres (Republicanos). O vereador eleito Marcos Paulo (União Brasil) continua licenciado para exercer o cargo de Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana.

Mesa Diretora – Biênio 2025/2026

Presidente: Carlinhos do Leme

Vice-presidente: Celso Gallo

1º Secretário: Enfermeiro Rodney

2º Secretário: Dídio Conceição

Serviço

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Data: Terça-feira, 2 de fevereiro de 2026

Horário: A partir das 10h

Local: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Informações: (11) 4788-9300

Canal no YouTube: @camaramunicipaltaboaodaser7373