Caminhão de hortifruti bate em muro, espalha carga e interdita rua no Parque Pinheiros

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (3), um caminhão de hortifruti tombou na Rua João Antônio da Fonseca, altura do número 907, no bairro Parque Pinheiros, em Taboão da Serra.

Com o acidente, a carga ficou espalhada pela via, o que levou à interdição da rua. De acordo com informações preliminares, parte das mercadorias está sendo saqueada.

A causa do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades. Uma vítima, que estava fora do veículo, foi atendida pelo SAMU. Equipes do Corpo de Bombeiros e do trânsito atuam no local para o atendimento da ocorrência e liberação da via.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h20 e segue em andamento. Novas informações devem ser divulgadas.