Dia D de Multivacinação contra sarampo e febre amarela acontece neste sábado (7) em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra realiza neste sábado, 7 de fevereiro, o Dia D de Multivacinação e atualização da caderneta de vacinação. A ação acontece das 8h às 16h, em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A campanha prioriza a aplicação da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e da vacina contra a febre amarela, além da atualização de outras vacinas do calendário nacional, conforme a faixa etária e o histórico vacinal.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho, a iniciativa é fundamental para prevenir o retorno de doenças já controladas. “Manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para a proteção individual e coletiva”, afirmou.

A ação é voltada principalmente para adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que estão com o esquema vacinal incompleto, incluindo pessoas que receberam dose fracionada da vacina contra a febre amarela em 2018, durante campanhas emergenciais.

A vacina contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses, por meio da tríplice viral, e a segunda aos 15 meses, com a tetra viral. Pessoas de 5 a 29 anos devem comprovar duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Já quem tem entre 30 e 59 anos precisa de apenas uma dose.

Os profissionais de saúde devem comprovar duas doses da tríplice viral, independentemente da idade.

Em relação à febre amarela, devem se vacinar pessoas que receberam dose fracionada em 2018, crianças aos 9 meses, com reforço aos 4 anos, além de pessoas entre 5 e 59 anos que ainda não foram imunizadas, com dose única.

Durante o Dia D, também será possível atualizar outras vacinas em atraso, respeitando os esquemas e intervalos recomendados.

Serviço

Dia D de Multivacinação

7 de fevereiro

Das 8h às 16h

UBS Jardim das Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jardim das Margaridas

UBS Parque Pinheiros

Avenida Laurita Ortega Mari, nº 2131 – Parque Pinheiros

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, nº 13 – Parque Assunção

UBS Santo Onofre

Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuç