Avenida Eliseu de Almeida estará interditada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro para os desfiles de Carnaval

Por Samara Matos, na redação

A Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, se prepara para receber uma intensa programação de Carnaval 2026, organizada pela União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP). Os desfiles ocorrerão nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, prometendo muita animação e alegria para o público presente.

Devido à realização dos desfiles, a Avenida Eliseu de Almeida estará interditada das 14h às 6h nos três dias. Os motoristas devem utilizar a Avenida Professores Francisco Morato como rota alternativa para quem se desloca para o centro da capital.

A programação começa no dia 14, às 19h, com a apresentação de escolas como Unidos do Jardim Primavera e Dragões de Vila Alpina, culminando com o desfile de Em Cima da Hora Paulistana, às 1h30. No dia 15, a festa terá início às 20h com a abertura do Afoxé Omo Ode, seguida por diversos grupos, incluindo Combinados de Sapopemba e Penha. Já no dia 16, a programação começará às 21h40 com a Raízes do Samba, finalizando com Filhos da Santa, à 1h.

A entrada para os desfiles é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa grande celebração da cultura e da tradição do samba. A UESP espera reunir um grande público para desfrutar das apresentações de Carnaval.

Veja programação completa do Butantã – Av. Eliseu de Almeida

Sábado, 14 de fevereiro – Acesso de Bairros 3 (Escolas de Samba)

  • 19h00 – Unidos do Jardim Primavera

  • 19h30 – Dragões de Vila Alpina

  • 20h00 – Explosão da Zona Norte

  • 20h30 – Só Vou Se Você For

  • 21h00 – Mocidade Amigos do Graja

  • 21h30 – Estação Invernada

  • 22h00 – Iracema Meu Grande Amor

  • 22h30 – Casa do Samba Estrela Cadente

  • 23h00 – Acadêmicos do Campo Limpo

  • 23h30 – Unidos do Jaçanã

  • 00h00 – Império do Samba Cohab II

  • 00h30 – Cabeções da Vila Prudente

  • 01h00 – Leões da Zona Oeste

  • 01h30 – Em Cima da Hora Paulistana

Domingo, 15 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)

  • 20h00 – Afoxé Omo Odé (abertura)

  • 21h40 – Combinados de Sapopemba

  • 22h20 – Unidos de São Miguel

  • 23h00 – Saudosa Maloca

  • 23h40 – Brinco da Marquesa

  • 00h20 – Leandro de Itaquera

  • 01h00 – Penha

Segunda-feira, 16 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)

  • 21h40 – Raízes do Samba

  • 22h20 – Lavapés Pirata Negro

  • 23h00 – Acadêmicos de São Jorge

  • 23h40 – Unidos de Santa Bárbara

  • 00h20 – Unidos do Vale Encantado

  • 01h00 – Filhos da Santa

