Avenida Eliseu de Almeida estará interditada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro para os desfiles de Carnaval

Por Samara Matos, na redação
A Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, se prepara para receber uma intensa programação de Carnaval 2026, organizada pela União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP). Os desfiles ocorrerão nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, prometendo muita animação e alegria para o público presente.
Devido à realização dos desfiles, a Avenida Eliseu de Almeida estará interditada das 14h às 6h nos três dias. Os motoristas devem utilizar a Avenida Professores Francisco Morato como rota alternativa para quem se desloca para o centro da capital.
A programação começa no dia 14, às 19h, com a apresentação de escolas como Unidos do Jardim Primavera e Dragões de Vila Alpina, culminando com o desfile de Em Cima da Hora Paulistana, às 1h30. No dia 15, a festa terá início às 20h com a abertura do Afoxé Omo Ode, seguida por diversos grupos, incluindo Combinados de Sapopemba e Penha. Já no dia 16, a programação começará às 21h40 com a Raízes do Samba, finalizando com Filhos da Santa, à 1h.
A entrada para os desfiles é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa grande celebração da cultura e da tradição do samba. A UESP espera reunir um grande público para desfrutar das apresentações de Carnaval.
Veja programação completa do Butantã – Av. Eliseu de Almeida
Sábado, 14 de fevereiro – Acesso de Bairros 3 (Escolas de Samba)
19h00 – Unidos do Jardim Primavera
19h30 – Dragões de Vila Alpina
20h00 – Explosão da Zona Norte
20h30 – Só Vou Se Você For
21h00 – Mocidade Amigos do Graja
21h30 – Estação Invernada
22h00 – Iracema Meu Grande Amor
22h30 – Casa do Samba Estrela Cadente
23h00 – Acadêmicos do Campo Limpo
23h30 – Unidos do Jaçanã
00h00 – Império do Samba Cohab II
00h30 – Cabeções da Vila Prudente
01h00 – Leões da Zona Oeste
01h30 – Em Cima da Hora Paulistana
Domingo, 15 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)
20h00 – Afoxé Omo Odé (abertura)
21h40 – Combinados de Sapopemba
22h20 – Unidos de São Miguel
23h00 – Saudosa Maloca
23h40 – Brinco da Marquesa
00h20 – Leandro de Itaquera
01h00 – Penha
Segunda-feira, 16 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)
21h40 – Raízes do Samba
22h20 – Lavapés Pirata Negro
23h00 – Acadêmicos de São Jorge
23h40 – Unidos de Santa Bárbara
00h20 – Unidos do Vale Encantado
01h00 – Filhos da Santa