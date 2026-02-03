Avenida Eliseu de Almeida estará interditada nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro para os desfiles de Carnaval

Por Samara Matos, na redação

A Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, se prepara para receber uma intensa programação de Carnaval 2026, organizada pela União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP). Os desfiles ocorrerão nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, prometendo muita animação e alegria para o público presente.

Devido à realização dos desfiles, a Avenida Eliseu de Almeida estará interditada das 14h às 6h nos três dias. Os motoristas devem utilizar a Avenida Professores Francisco Morato como rota alternativa para quem se desloca para o centro da capital.

A programação começa no dia 14, às 19h, com a apresentação de escolas como Unidos do Jardim Primavera e Dragões de Vila Alpina, culminando com o desfile de Em Cima da Hora Paulistana, às 1h30. No dia 15, a festa terá início às 20h com a abertura do Afoxé Omo Ode, seguida por diversos grupos, incluindo Combinados de Sapopemba e Penha. Já no dia 16, a programação começará às 21h40 com a Raízes do Samba, finalizando com Filhos da Santa, à 1h.

A entrada para os desfiles é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa grande celebração da cultura e da tradição do samba. A UESP espera reunir um grande público para desfrutar das apresentações de Carnaval.

Veja programação completa do Butantã – Av. Eliseu de Almeida

Sábado, 14 de fevereiro – Acesso de Bairros 3 (Escolas de Samba)

19h00 – Unidos do Jardim Primavera

19h30 – Dragões de Vila Alpina

20h00 – Explosão da Zona Norte

20h30 – Só Vou Se Você For

21h00 – Mocidade Amigos do Graja

21h30 – Estação Invernada

22h00 – Iracema Meu Grande Amor

22h30 – Casa do Samba Estrela Cadente

23h00 – Acadêmicos do Campo Limpo

23h30 – Unidos do Jaçanã

00h00 – Império do Samba Cohab II

00h30 – Cabeções da Vila Prudente

01h00 – Leões da Zona Oeste

01h30 – Em Cima da Hora Paulistana

Domingo, 15 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)

20h00 – Afoxé Omo Odé (abertura)

21h40 – Combinados de Sapopemba

22h20 – Unidos de São Miguel

23h00 – Saudosa Maloca

23h40 – Brinco da Marquesa

00h20 – Leandro de Itaquera

01h00 – Penha

Segunda-feira, 16 de fevereiro – Especial de Bairros (Escolas de Samba)