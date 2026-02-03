CIEE abre processo seletivo para estágio em TI com vagas em Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Por Samara Matos, na redação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu processo seletivo para mais de 10 mil vagas de estágio na área de Tecnologia da Informação, com oportunidades em Embu das Artes e Itapecerica da Serra. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O estágio oferece bolsa-auxílio de R$ 937,59, com carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 12 por dia estagiado e auxílio-transporte de R$ 19,85 por dia estagiado. As inscrições seguem abertas até as 12h do dia 2 de março e devem ser feitas pelo site [CLIQUE AQUI].

As vagas integram o Projeto de Apoio à Tecnologia e Inovação (PROATI), programa criado em 2025 para oferecer suporte técnico em tecnologia da informação às escolas da rede estadual.

Podem se inscrever estudantes do ensino superior, a partir do 1º semestre, dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Tecnologia da Informação e Redes de Computadores.