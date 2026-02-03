Homem é preso em Taboão da Serra por fabricar anabolizantes ilegais

Direto da redação

Um homem foi preso em Taboão da Serra, durante uma operação policial que apurava a fabricação e comercialização de anabolizantes ilegais.

No local, a polícia apreendeu frascos de anabolizantes, medicamentos vencidos e um saco com uma substância branca em pó, que o suspeito alegou ser cafeína. Todo o material foi encaminhado para perícia.

Segundo as investigações, o homem já era monitorado por transportar anabolizantes ilegais do Paraguai, que eram misturados com outras substâncias para revenda.

O suspeito foi levado à delegacia de Taboão da Serra e permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.