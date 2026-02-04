Criação de empregos formais em Taboão da Serra registra pior ano pós-pandemia, mostra Caged

Direto da Redação

No município de Taboão da Serra foram criadas apenas 177 vagas de empregos formais, que é com carteira assinada, no ano de 2025. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados através do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Esse é o pior ano desde 2020, início da pandemia da Covid-19, que fechou com saldo negativo superior a 2100 vagas formais.

Com 1.021 demissões, o setor de serviços puxou ‘para baixo’ o saldo dos empregos. A construção civil foi o setor que mais gerou empregos formais, mais de 1150. Ao longo de 2025, foram contratadas 39.575 pessoas e demitidas 39.398, gerando o saldo de 177 vagas.

Confira como ficou a criação de vagas de empregos formais (carteira de trabalho assinada) nos últimos seis anos

Ano 2020: -2196

Ano 2021: 3517

Ano 2022: 1155

Ano 2023: 805

Ano 2024: 496

Ano 2025: 177

CRIAÇÃO DE EMPREGOS NOS MUNICÍPIOS DO CONISUD

Cotia: + 1.882 vagas

Embu das Artes: + 1.400 vagas

Itapecerica da Serra: + 750 vagas

Ibiúna: + 569 vagas

Embu-Guaçu: + 222 vagas

Taboão da Serra: + 177 vagas

Vargem Grande Paulista: + 167 vagas

Juquitiba: + 23 vagas

São Lourenço da Serra: – 175 vagas