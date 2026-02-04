Castração no Seu Bairro: cadastro no Parque Pinheiros encerra nesta sexta-feira (5)

Direto da redação

Moradores do Parque Pinheiros podem se inscrever até esta sexta-feira (5) no projeto “Castração no Seu Bairro”, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente que leva o Castramóvel diretamente aos bairros. O cadastro acontece na Rua Helena Moraes de Oliveira, das 9h às 17h, e as castrações serão realizadas entre os dias 6 e 8 de fevereiro.

Para participar, os tutores devem apresentar RG e comprovante de residência, comprovando moradia no município, além de comparecer com o animal na data agendada. A ação tem como objetivo facilitar o acesso à castração, promovendo o bem-estar animal e o controle populacional.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida, a iniciativa é uma importante ferramenta de saúde pública. “A castração contribui para a saúde dos animais, reduz o abandono e ajuda no controle de doenças que podem afetar tanto os pets quanto a população”, destacou.

O procedimento é rápido e seguro, previne ninhadas indesejadas, ajuda a evitar doenças graves, melhora o comportamento dos animais e pode aumentar a expectativa de vida dos pets. A Secretaria orienta que os tutores acompanhem o pós-operatório e procurem um médico-veterinário em caso de complicações.

Serviço

Projeto: Castração no Seu Bairro

Bairro: Parque Pinheiros

Cadastro: até sexta-feira (5)

Local: Rua Helena Moraes de Oliveira

Horário: das 9h às 17h

Castrações: de 6 a 8 de fevereiro