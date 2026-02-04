Prefeitura de SP contrata auxiliares de tráfego para o Carnaval da Avenida Eliseu de Almeida; moradores de Taboão e região têm preferência

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de São Paulo abriu vagas temporárias para atuação no Carnaval da Avenida Eliseu de Almeida, na zona oeste da capital. O processo seletivo será realizado nesta quinta-feira (5), às 8h30, no Cate Butantã, com prioridade para moradores de Taboão da Serra e região.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para o cargo de auxiliar de tráfego, com atuação nos eventos programados para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro, nas proximidades da estação Vila Sônia. Os contratos são por diária, com pagamento entre R$ 100 e R$ 120, além de vale-transporte e alimentação no local. Não é exigida experiência prévia.

Os interessados devem comparecer ao Cate Butantã, localizado na Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, nº 201, Jardim Peri, portando RG, CPF e carteira de trabalho. As vagas exigem bom condicionamento físico, já que os selecionados atuarão no apoio à organização dos desfiles, orientação do público e controle do tráfego durante o Carnaval.