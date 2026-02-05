Centro Paula Souza abre inscrições para  pós-graduação ‘lato sensu’

Direto da redação

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas, até 30 de março, para cursos de pós-graduação lato sensu. As opções incluem quatro MBAs, com aulas em formato híbrido e início previsto para abril.

Para se inscrever, o interessado deve solicitar o formulário e enviar a documentação pelo e-mail latosensu@cps.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (11) 3313-7990. São exigidos RG, CPF, foto, diploma ou certificado de conclusão da graduação, histórico escolar e currículo.

Estão disponíveis os cursos de MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais, MBA em Tecnologia e Inovação, MBA em Engenharia e Negócios e MBA em Gestão de Design. Todos são pagos.

As aulas presenciais ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 19h às 23h, no prédio do Programa de Pós-Graduação do Centro Paula Souza, localizado na Rua dos Bandeirantes, 169, no Bom Retiro, próximo à Estação Tiradentes do Metrô. As atividades online serão realizadas ao vivo, pela plataforma Microsoft Teams.

Os cursos terão duração média de 15 meses e serão concluídos com a produção e apresentação de uma monografia.

Podem se inscrever profissionais com Ensino Superior completo (bacharelado, licenciatura ou curso tecnológico) das áreas de Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde.