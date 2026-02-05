CPTM inicia neste sábado (7) operação especial de Carnaval 2026; confira os dias e horários

Direto da redação

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inicia neste sábado (7) uma operação especial para o Carnaval 2026, com funcionamento durante a madrugada em datas estratégicas para atender os foliões que utilizarem o transporte ferroviário na Grande São Paulo.

Durante a operação especial, a Estação Palmeiras–Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque. Já as demais estações de todas as linhas da CPTM funcionarão durante a madrugada exclusivamente para desembarque e transferência entre linhas.

A medida será adotada no pré-Carnaval, nos dias oficiais de folia e no pós-Carnaval, garantindo maior segurança e mobilidade aos passageiros que circulam pela capital e municípios atendidos pela companhia.

Confira os dias de operação especial:

Pré-Carnaval: da madrugada de sábado (7) para domingo (8);

Carnaval: da madrugada de sexta-feira (13) para sábado (14), de sábado (14) para domingo (15) e de domingo (15) para segunda-feira (16);

Pós-Carnaval: da madrugada de sábado (21) para domingo (22).

Os passageiros poderão adquirir bilhetes de forma prática pelos canais digitais, como WhatsApp TOP, aplicativo TOP (iOS e Android), máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações, Carteira Google e pontos de venda credenciados.

Durante todo o período da operação especial, colaboradores da CPTM estarão disponíveis para orientar os usuários. As mudanças no funcionamento dos trens serão informadas por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos, sinalização nas estações e pelos canais oficiais da companhia.