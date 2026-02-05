Perseguição termina com prisão de dois homens e recuperação de motos roubadas em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu dois homens e recuperou duas motocicletas roubadas na noite de terça-feira (3), em Taboão da Serra, após uma perseguição pelos bairros Cidade Intercap e Parque Pinheiros.

Segundo a GCM, os agentes receberam informações sobre uma Yamaha XTZ 250 Lander com registro de roubo circulando pela região. Durante patrulhamento, a equipe localizou a motocicleta e tentou a abordagem, mas os suspeitos fugiram.

A perseguição terminou na Avenida Taboão da Serra, quando o condutor perdeu o controle da moto e caiu. Um dos homens foi detido no local. O segundo tentou fugir a pé, mas foi localizado e preso pouco depois.

Durante a ocorrência, os guardas encontraram uma segunda motocicleta, uma Honda CG 125, em uma residência ligada a um dos suspeitos. O veículo estava com o chassi adulterado e também tinha registro de furto.

Os dois homens foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceram à disposição da Justiça. As motocicletas foram recuperadas e devolvidas aos proprietários.