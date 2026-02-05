Caminhoneiro é sequestrado em Embu das Artes e suspeito é preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Um caminhoneiro foi sequestrado após cair no golpe do falso frete enquanto aguardava o carregamento de uma suposta carga em Embu das Artes. O crime teve desfecho após uma perseguição policial na Rodovia Régis Bittencourt, em trecho próximo a Taboão da Serra, onde o suspeito foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o motorista recebeu instruções para buscar uma carga de ração com destino a Porto Alegre. Ao chegar ao endereço indicado, em Embu das Artes, constatou que a empresa não existia e acabou sendo rendido por um criminoso especializado em roubo de cargas.

A vítima permaneceu cerca de quatro horas sob ameaça, enquanto o suspeito circulava com o caminhão pela região. Após a localização do veículo, a polícia iniciou acompanhamento na Régis Bittencourt, km 284, sentido Curitiba, área que liga Embu das Artes a Taboão da Serra.

Durante a tentativa de abordagem, o criminoso tentou fugir ao pular do caminhão ainda em movimento. O veículo seguiu desgovernado pela contramão e colidiu contra árvores às margens da rodovia. Apesar do risco, ninguém ficou ferido.

O suspeito foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele já era investigado e é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas que atua nas principais rodovias do estado de São Paulo. O caso segue em investigação para identificar outros envolvidos.