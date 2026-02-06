Homem é preso após assaltar mercado e esfaquear três pessoas em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (5) após assaltar um supermercado e esfaquear três pessoas na Estrada Kizaemon Takeuti, no Jardim Clementino, em Taboão da Serra.

O suspeito entrou no estabelecimento se passando por cliente e anunciou o assalto no momento do pagamento, utilizando uma faca. Durante a ação, uma operadora de caixa foi ferida. Outra funcionária foi ameaçada e entregou o dinheiro do caixa.

Após o crime, o homem fugiu a pé. Na via pública, dois motociclistas tentaram impedir a fuga. Um deles foi atingido por uma facada no rosto, próximo ao olho. O outro foi esfaqueado no tórax e socorrido ao pronto-socorro, onde permanece internado.

Guardas civis municipais que realizavam patrulhamento foram acionados por populares e conseguiram deter o suspeito. Com ele, foram apreendidos uma faca, um telefone celular e cerca de R$ 1.197 em dinheiro, valor levado do supermercado.

O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde teve a prisão em flagrante registrada por roubo qualificado com uso de arma branca e tentativa de homicídio. O caso será analisado em audiência de custódia.