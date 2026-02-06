Ministro do STF André Mendonça recebe Título de Cidadão Taboanense em solenidade na UniFECAF

Por Samara Matos, no Jardim Maria Rosa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, esteve em Taboão da Serra na manhã desta sexta-feira (6) para receber o Título de Cidadão Taboanense, concedido pela Câmara Municipal. A solenidade foi realizada no Auditório I da UniFECAF, no Jardim Maria Rosa, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de estudantes e representantes da sociedade civil.

A homenagem foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e reconhece a trajetória pública do ministro e sua atuação no Judiciário brasileiro. Durante a cerimônia, Mendonça destacou a importância da educação, da liderança e do propósito na formação dos jovens.

“Quando estamos nos bancos universitários, não estamos apenas nos preparando para uma profissão, mas para, em qualquer profissão, fazer a diferença. O país é carente de líderes”, afirmou o ministro André Mendonça, ao falar diretamente aos estudantes da instituição.

Em sua fala, o ministro também relembrou suas origens e a ligação pessoal com a região sudoeste da Grande São Paulo.

“Eu tenho um vínculo com Taboão da Serra. Desde a minha infância eu passava por essa região, via o crescimento da cidade, e estar aqui hoje, recebendo esse título, é motivo de muita honra”, declarou.

O CEO da UniFECAF, Marcel Gama, ressaltou a importância da solenidade para a comunidade acadêmica e destacou o papel da educação na formação de cidadãos comprometidos com o país.

“Receber um ministro do Supremo Tribunal Federal dentro da UniFECAF é uma honra imensa e um momento histórico para nossa instituição. Esse encontro aproxima os alunos da realidade das grandes decisões do país e reforça que a educação é o caminho para transformar vidas e fortalecer a democracia”, afirmou Marcel Gama.

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, ressaltou que a presença de um ministro do STF no município representa um marco para a cidade.

“Hoje Taboão da Serra sai do cenário apenas municipal e estadual e entra no cenário nacional. Receber o ministro André Mendonça é um momento histórico para a nossa cidade”, afirmou.

Daniel também destacou a importância da união entre os poderes para o desenvolvimento do município.

“Quando assumimos a prefeitura, entendemos que era preciso unir forças. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos para que a cidade avance”, completou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos do Leme, enfatizou que a concessão do título simboliza o reconhecimento da cidade ao trabalho desenvolvido pelo ministro.

“Não é apenas uma homenagem, é o reconhecimento a um ministro que atua com prudência, equilíbrio e respeito à Constituição”, disse.

Representando o Ministério Público, a promotora de Justiça Dra. Maria Júlia Cury destacou o significado institucional da honraria.

“O ato de outorga simboliza o reconhecimento do compromisso com a ética, a legalidade e o serviço ao interesse público, fortalecendo o Estado Democrático de Direito”, afirmou.

O deputado estadual Eduardo Nóbrega também discursou e ressaltou a atuação de Mendonça no STF.

“A defesa dos direitos e garantias individuais feita pelo ministro André Mendonça é a certeza de que teremos uma sociedade com esperança no futuro”, declarou.

Autor da propositura do título, o vereador Anderson Nóbrega enfatizou o reconhecimento concedido pela Câmara Municipal.

“Este título simboliza o respeito e a admiração de Taboão da Serra por uma personalidade que construiu uma carreira pautada pela ética, pelo serviço público e pelo compromisso com a Justiça”, declarou o parlamentar.

Além do ministro, a solenidade também homenageou o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, reconhecido pelo trabalho desenvolvido na área da educação e pelo impacto social da instituição em Taboão da Serra e em outras regiões do país.

A cerimônia contou ainda com a presença de vereadores, deputados estaduais e federais, representantes da OAB, promotores de Justiça, lideranças religiosas e dezenas de alunos do curso de Direito da UniFECAF.