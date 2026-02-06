Fim de semana terá calor e pancadas de chuva com máxima de 32°C

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra e região será marcado por calor e chuvas rápidas. No sábado (7), a mínima será de 19°C e a máxima de 32°C. A manhã terá sol com algumas nuvens, mas a tarde promete pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, que podem se repetir à noite. O volume de chuva estimado é de 25 mm, com umidade relativa do ar próxima de 100%. Os ventos serão fracos, entre 4 e 5 km/h, e o índice de radiação UV permanece alto, exigindo cuidado ao se expor ao sol.

Já no domingo (8), a mínima sobe para 20°C, enquanto a máxima chega a 27°C. O dia começa com sol e nuvens, mas a previsão indica chuva rápida durante a tarde e à noite, com volume estimado em 29,9 mm. A umidade segue alta, e o vento continua fraco. As pancadas podem ser fortes, mas de curta duração, então atenção às mudanças rápidas do tempo.

Apesar das chuvas, haverá intervalos de sol que permitem aproveitar atividades ao ar livre, especialmente pela manhã. A recomendação é manter hidratação, proteger-se do sol e se preparar para períodos de chuva rápida.