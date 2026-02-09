Taboão da Serra registra mínima de 18°C e máxima de 28°C em semana abafada e com pancadas de chuva

Direto da redação

A semana será de tempo instável em Taboão da Serra, com previsão de chuvas frequentes e trovoadas ao longo dos próximos dias. Mesmo com períodos de sol, o clima segue abafado, influenciado pela alta umidade do ar.

Nesta segunda-feira (09), o dia será marcado por chuva desde a manhã, com possibilidade de temporal à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 23°C, e o volume de chuva pode chegar a 10,9 mm, com alta probabilidade de precipitação.

Na terça-feira (10), o sol aparece entre nuvens, mas pancadas rápidas de chuva com trovoadas devem ocorrer ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros oscilam entre 18°C e 24°C, mantendo o tempo instável.

A quarta-feira (11) terá sol entre muitas nuvens e chance de chuva em diferentes períodos, porém com menor intensidade. A temperatura sobe e pode atingir 26°C.

Na quinta-feira (12), o calor aumenta e o sol predomina pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite, com máxima de 28°C e mínima de 19°C.

Já na sexta-feira (13), o dia começa com sol e aumento de nuvens, com previsão de chuva no período da tarde e da noite, mantendo o padrão de instabilidade ao longo da semana com mínima de 19°C e máxima de 28°.