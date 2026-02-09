Shopping Taboão recebe bailinho de Carnaval com Bolofofos neste sábado (14)

Direto da redação

O Shopping Taboão promove neste sábado (14) uma programação especial de Carnaval voltada ao público infantil. O Bailinho de Carnaval com os Bolofofos reúne música, personagens conhecidos das crianças e atividades lúdicas em uma tarde pensada para famílias que buscam uma opção segura e divertida para curtir a data.

O evento acontece das 16h às 19h, no estacionamento descoberto do Shopping Taboão, e integra a agenda de ações de lazer do empreendimento durante o período carnavalesco. A atração principal fica por conta dos Bolofofos, fenômeno entre o público da primeira infância, que participam de um pocket show interativo com músicas conhecidas pelas crianças.

Além da apresentação, o bailinho contará com atividades recreativas, ambiente temático e distribuição de kits de Carnaval, com confetes e serpentinas biodegradáveis. A proposta é criar um espaço colorido e acolhedor, estimulando a interação entre crianças, pais e responsáveis ao longo da programação.

A participação no evento é destinada a clientes cadastrados no Programa de Benefícios do Shopping Taboão. A cada R$ 400 em compras, é possível trocar por um par de ingressos, com limite de dois pares por CPF. A retirada deve ser feita no Balcão de Benefícios, localizado em frente à Livraria Leitura, entre os dias 1º e 14 de fevereiro, ou enquanto durarem os ingressos.

Segundo a administração do shopping, a iniciativa reforça o papel do empreendimento como espaço de convivência e lazer, oferecendo alternativas para que as famílias possam aproveitar o Carnaval em um ambiente organizado, com foco no público infantil e na criação de experiências positivas durante o feriado.

Serviço

Bailinho de Carnaval com Bolofofos

📅 Data: sábado, 14 de fevereiro

⏰ Horário: das 16h às 19h

📍 Local: Estacionamento descoberto do Shopping Taboão

🎟️ Benefício: A cada R$ 400 em compras, clientes Estrela ganham um par de ingressos