Deputada Estadual Analice Fernandes troca o PSDB pelo PSD de Kassab

Por Samara Matos, na redação*

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou na quinta-feira (5) que a deputada estadual Analice Fernandes se filiará à legenda, reforçando a bancada do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A filiação será oficializada no dia 4 de março, durante a janela partidária.

Analice está no PSDB há 24 anos, período em que construiu sua trajetória política e conquistou seis mandatos consecutivos na Alesp. A deputada se une a outros seis parlamentares tucanos e do Cidadania, fortalecendo a presença do PSD no Parlamento paulista.

Segundo Kassab, a chegada dos novos deputados representa um fortalecimento significativo do partido e reforça a articulação com a base do governo estadual. “Recebemos sete importantes lideranças da política paulista, que chegam ao PSD entusiasmadas com a gestão do governador Tarcísio de Freitas e comprometidas com o projeto de reeleição em 2026”, afirmou, destacando que o grupo ajudará a consolidar o PSD como uma força estruturada e competitiva nas eleições do próximo ano.

Analice Fernandes tem atuação voltada à saúde, assistência social, direitos das mulheres e apoio a crianças do espectro autista, além de forte presença nos municípios da região sudoeste da Grande São Paulo, incluindo Taboão da Serra. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Saúde e integrou diversas comissões permanentes e CPIs, com destaque para investigações sobre gestão da saúde e violência contra a mulher. É reconhecida por priorizar projetos que impactam diretamente a população e fortalecem a rede pública estadual.

Dirigentes do PSDB chamam o ato de Kassab de “canibalismo” e classifica como “desrespeitosa” a cooptação de seus deputados em São Paulo.

*atualizado às 14h58