MC Daniel é destaque do Taboão Folia 2026; Veja a programação completa

Direto da redação
O Taboão Folia 2026 começa nesta sexta-feira (13), e promete cinco dias de programação gratuita na Praça Nicola Vivilechio, no Centro de Taboão da Serra. O evento segue até terça-feira (17) e reúne atrações musicais, DJs e atividades voltadas para toda a família.
Organizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, o Carnaval deste ano aposta em uma programação diversificada, com apresentações diárias no período noturno e matinês infantis, garantindo opções de lazer para diferentes públicos. O destaque da festa será o show do cantor MC Daniel, marcado para o domingo (15), às 21h30, quando encerra a programação do dia.
A abertura oficial ocorre na sexta-feira (13), a partir das 18h, com o DJ Bruno Martins, seguido por apresentações da Banda Studio 4 e do grupo Né Segredo, que fecha a primeira noite de folia. No sábado (14), o palco recebe novamente DJ Bruno Martins e a Banda Studio 4, com show de encerramento do cantor Delluka Vieira, às 22h.
No domingo, além das atrações locais, o público acompanha o show mais aguardado do evento, com MC Daniel, um dos principais nomes do funk nacional, conhecido por sucessos que acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais. A expectativa é de grande público na praça central.
A programação segue na segunda-feira (16) com foco especial nas famílias. A partir das 15h, acontece a matinê infantil, com atividades e música voltadas às crianças. À noite, se apresentam DJ Serginho, a Banda Studio 4 e o grupo Samba De Dom, que encerra a noite.
O encerramento do Taboão Folia será na terça-feira (17), com a última matinê infantil à tarde e, à noite, shows de DJ Serginho, Wagner & Walmir, Banda Studio 4 e Billy SP, que fecha oficialmente o Carnaval 2026 em Taboão da Serra.
O evento é gratuito e será realizado na Praça Nicola Vivilechio. A programação está sujeita a alterações.
Serviço
Taboão Folia 2026
Local: Praça Nicola Vivilechio – Centro
Data: de 13 a 17 de fevereiro
Evento gratuito
Programação completa
Sexta-feira (13/02)
18h – DJ Bruno Martins (abertura oficial)
19h30 – Banda Studio 4
21h30 – Né Segredo
Sábado (14/02)
18h – DJ Bruno Martins
20h – Banda Studio 4
22h – Delluka Vieira
Domingo (15/02)
18h – DJ Bruno Martins
20h – Banda Studio 4
21h30 – MC Daniel
Segunda-feira (16/02)
15h – Matinê infantil – Banda Studio 4
19h – DJ Serginho
20h – Banda Studio 4
22h – Samba De Dom
Terça-feira (17/02)
15h – Matinê infantil – Banda Studio 4
19h – DJ Serginho
20h – Wagner & Walmir
21h – Banda Studio 4
22h – Billy SP
📌 Programação sujeita a alterações.