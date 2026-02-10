Projeto do Centro TEA será anunciado nesta terça-feira (10) na Câmara de Taboão da Serra; prefeito Engenheiro Daniel convoca população

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, convocou a população, especialmente pais e mães atípicos, para comparecer à Câmara Municipal nesta terça-feira (10), às 11h30, onde será apresentado o projeto do que ele definiu como o maior Centro TEA do estado de São Paulo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirmou que o equipamento será construído no município e terá como foco o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todas as idades, além de oferecer suporte a familiares, responsáveis e profissionais da área.

“Será construído aqui, em Taboão da Serra, o maior Centro TEA de todo o estado de São Paulo”, declarou. Segundo ele, o espaço vai oferecer acolhimento, informação, formação e orientação para as famílias.

Durante a gravação, o prefeito reforçou que a participação das famílias atípicas é fundamental para a construção do projeto. “Não é nem um convite, é uma convocação. Queremos ouvir pais e mães atípicos para que possam dar a sua opinião e participar desse projeto”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, o encontro na Câmara Municipal não terá apenas caráter de apresentação. “A ideia é não só apresentar, mas discutir a questão, porque esse é um compromisso da nossa gestão com essas famílias”, afirmou.

Ao final do vídeo, Engenheiro Daniel destacou que a proposta é transformar Taboão da Serra em referência no atendimento a pessoas com TEA. “Taboão da Serra vai ser referência em atendimento a essas famílias, e para isso eu conto com o apoio de vocês”, concluiu.