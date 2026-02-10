“Lei Bob Coveiro” do deputado Eduardo Nóbrega que permite sepultar pets em jazigos familiares é sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas

Direto da Redação*

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta terça-feira (10) a “Lei Bob Coveiro”, de autoria do deputado estadual Eduardo Nóbrega. e Ricardo França. A nova legislação autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos familiares em cemitérios públicos e privados do Estado, reconhecendo o vínculo afetivo entre tutores e animais de estimação.

Agora caberá aos serviços funerários municipais estabelecerem as regras para o sepultamento dos animais.

“Esse projeto vai muito além do afeto. Ele garante dignidade em um dos momentos mais difíceis para quem ama um pet: a despedida. […] Com essa lei, os tutores passam a ter uma alternativa digna, humana e responsável”, destacou o deputado Eduardo Nóbrega, na aprovação do projeto.

Bob Coveiro começou a viver no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, após a morte de sua dona. Por mais de 12 anos, acompanhou diariamente o cemitério, tornando-se companhia dos funcionários e presença constante nos enterros. Apesar de familiares tentarem resgatá-lo, ele sempre retornava ao local.

O cão ganhou destaque nacional em 2019, quando sua história foi exibida na TV Globo, e também conquistou seguidores nas redes sociais, onde se definia como “um cão feliz, comunitário, respeitado” e sonhava “que todas as espécies vivam em harmonia”.

*texto atualizado às 11h28 – inclusão do nome do autor da lei