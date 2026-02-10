Polícia Civil realiza operação contra assaltantes de banco em Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (10) uma operação contra uma organização criminosa especializada em roubos a bancos, com mandados cumpridos em Taboão da Serra, Embu das Artes, São Paulo, Jacareí, Ribeirão Preto e Cravinhos.

Segundo a investigação, a quadrilha se preparava para ataques violentos com fuzis, veículos blindados, explosivos e drones, característicos da modalidade conhecida como “novo cangaço”. A Justiça expediu 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão.

Em Taboão da Serra e Embu das Artes, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram buscas preventivas para evitar que a quadrilha colocasse seus planos em prática. A operação, chamada Volante, contou com apoio do Ministério Público, do Gaeco, do Deic, do GOE, do Dope e de efetivos especializados da Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar todos os integrantes da quadrilha e apreender armamentos e equipamentos usados nos crimes.