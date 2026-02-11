Centro TEA de Taboão da Serra tem projeto divulgado e previsão de entrega em 2027

Por Samara Matos, no Jardim Helena

O prefeito Engenheiro Daniel, em parceria com o Ministério Público, e a Cooperativa Habitacional Vida Nova apresentaram nesta terça-feira (10) detalhes do futuro Centro TEA de Taboão da Serra, fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta. A previsão é que ele fique pronto até o final de 2027.

Além do Centro Tea, o acordo prevê a construção de duas casas do SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes). Ambos estarão no terreno do Asas Branca, região do Parque Assunção. Também está prevista a reforma do canil da zoonoses.

“O Centro TEA será o maior legado. Esse será o melhor e maior Centro TEA do Estado de São Paulo”, garante Daniel, que promete apresentar mais detalhes do funcionamento em audiências públicas a serem realizadas em breve.

O presidente da Cooperativa Vida Nova Hélio Tristão apresentou detalhes dos três projetos e garantiu que essa será “uma obra referência no Estado de São Paulo. A Cooperativa está cumprindo um TAC com o Ministério Público”, diz.

Para formulação do projeto, Tristão garante que sua equipe consultou o funcionamento de outras unidades no Estado, permitindo apresentar um projeto arquitetônico inovador.

A promotora de Justiça Letícia Rosa Ravacci enalteceu o acordo firmado entre MP, Cooperativa Vida Nova e a Prefeitura de Taboão da Serra. “É um projeto muito importante para a nossa população. Eram ações que estavam na Justiça [impetrado] pela Prefeitura no governo Fernando Fernandes [2013-2020]”, diz.