Taboão da Serra recebe campanha de doação de sangue na Prefeitura entre os dias 11 e 13 de fevereiro

Por Débora Saraiva, para a redação

Taboão da Serra recebe, a partir desta quarta-feira (11) até sexta-feira (13) de fevereiro, uma campanha de doação de sangue realizada na sede da Prefeitura de Taboão da Serra. A iniciativa busca reforçar os estoques dos hemocentros e estimular a doação voluntária no município, especialmente em um período do ano em que a procura costuma ser menor.

A ação acontece das 9h às 16h, na Rua Pedro Mari, 80, em um ponto central da cidade, facilitando o acesso da população. A campanha é promovida pela ONG Amor Se Doa, entidade que atua desde 2018 conectando doadores aos hemocentros e desenvolvendo ações de conscientização sobre a importância da doação de sangue.

De acordo com a organização, o início do ano é considerado um momento crítico para os bancos de sangue, que registram queda nos estoques devido às férias e ao aumento de demandas hospitalares. Diante desse cenário, a campanha em Taboão da Serra surge como uma oportunidade para que a população contribua de forma direta com a manutenção dos atendimentos de saúde.

A ONG reforça que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, o que torna cada participação fundamental. Para garantir a segurança do doador e de quem recebe o sangue, alguns critérios devem ser observados. É necessário apresentar documento oficial com foto, não estar em jejum, estar bem hidratado, descansado e pesar mais de 54 kg. A doação é permitida para pessoas entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam de autorização.

Quem realizou tatuagem recentemente deve aguardar, em regra, 12 meses para doar, embora em alguns casos o prazo possa ser de seis meses, conforme avaliação. Já em relação às vacinas, quem recebeu a Coronavac deve respeitar um intervalo de 48 horas, enquanto as demais vacinas exigem espera mínima de sete dias.

Para participar da campanha, é necessário realizar a inscrição prévia por meio do link disponível na bio do Instagram da ONG (@amorsedoa).

Serviço – Campanha de Doação de Sangue em Taboão da Serra

Data: 11 a 13 de fevereiro

Horário: das 9h às 16h

Local: Prefeitura de Taboão da Serra – Rua Pedro Mari, 80, Centro

Sob supervisão de Samara Matos