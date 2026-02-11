Poupatempo de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra terá funcionamento alterado durante a semana de Carnaval

Por Samara Matos, na redação

Durante a semana de Carnaval, os postos do Poupatempo de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra terão alterações no atendimento presencial. As unidades estarão fechadas na segunda (16) e terça-feira (17) de fevereiro devido ao feriado de Carnaval.

Na Quarta-feira de Cinzas (18), o atendimento presencial retorna normalmente em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, a partir das 12h, mediante agendamento prévio obrigatório. Já em Embu das Artes, a unidade permanece fechada nesta data, pois o dia 18 é feriado municipal de aniversário da cidade, impactando os serviços públicos locais. O atendimento na cidade será retomado apenas na quinta-feira (19).

Além disso, em Taboão da Serra, o feriado municipal de aniversário da cidade cai no na quinta-feira (19), e por isso a unidade também permanece fechada, retornando somente na sexta-feira (20).

Durante toda a semana de Carnaval, a população pode utilizar os canais digitais do Poupatempo, que permanecem ativos. São oferecidos mais de 3,5 mil serviços online, incluindo consultas, solicitações e acompanhamento de processos, sem necessidade de deslocamento até as unidades.

Atualmente, o programa Poupatempo conta com 245 postos de atendimento presencial e cerca de 900 totens de autoatendimento distribuídos em todas as regiões do estado de São Paulo.

Para agendar atendimento presencial ou acessar os serviços digitais, os canais oficiais do Poupatempo são: