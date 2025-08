Mercado Livre realiza nesta segunda-feira (4) mega feirão de empregos com 500 vagas em Embu das Artes

Por Geovanna Matos, na redação / Foto: (Divulgação/Mercado Livre)

A Prefeitura de Embu das Artes, em parceria com a Fábrica de Empregos e o Mercado Livre, realiza nesta segunda-feira 4 de agosto um grande feirão de empregos com 500 vagas abertas para o cargo de auxiliar operacional de logística. As entrevistas começam às 8h30 na sede da Subprefeitura, localizada na Avenida Rotary 3483 no Parque Pirajussara, em frente ao Cemitério dos Jesuítas.

As senhas começam a ser distribuídas às 8h e serão entregues apenas 500. A oportunidade é voltada para candidatos com ensino médio completo e não exige experiência na função, o que facilita o acesso de quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

As contratações são para o novo centro de distribuição do Mercado Livre no bairro Vila Bonfim em Embu das Artes. A empresa oferece salário de R$ 2.025 além de benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, participação nos lucros, seguro de vida, transporte fretado, alimentação no local e auxílio-creche. As escalas de trabalho são 6×1 ou 6×2 com turnos nos períodos da manhã, tarde, noite e madrugada.

O processo seletivo também conta com vagas destinadas a pessoas com deficiência. Neste caso, é necessário apresentar laudo médico atualizado no momento da entrevista.

Para participar, os candidatos devem levar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo atualizado, comprovante de escolaridade, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), número do PIS e comprovante de residência.

Serviço

Feirão do emprego Mercado Livre

Data: segunda-feira 4 de agosto de 2025

Horário: distribuição de senhas a partir das 8h

Local: Avenida Rotary 3483 – Parque Pirajussara – Embu das Artes

(Subprefeitura em frente ao Cemitério dos Jesuítas)