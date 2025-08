Taboão da Serra recebe primeiro X1 internacional com Liga das Estrelas nesta sexta-feira (1º)

Direto da PMTS/Foto: Instagram Isaac Xavier

Taboão da Serra recebe nesta sexta-feira, 1º de agosto, o primeiro desafio internacional de X1 realizado pela Liga das Estrelas. A disputa entre Brasil e Marrocos será realizada no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, no Jardim Helena, a partir das 16h. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

Representando o Brasil, o atleta Isaac Xavier enfrentará o influenciador marroquino Mehdi Amri na luta pelo Cinturão do Mundo. Além do duelo principal, o evento contará com outras partidas de destaque, como Zago x Vinixt, Drinho do Dry x Mlk Jhoow e João Ismael x Ricardinho.

A modalidade X1, que vem ganhando espaço no cenário esportivo nacional, consiste em partidas de futebol um contra um, com a presença de goleiros. Os jogos têm dois tempos de 15 minutos e são marcados por habilidade, dribles rápidos e tática individual. Inspirado na dinâmica do MMA, o formato se popularizou entre influenciadores digitais e em comunidades de periferia.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer de Taboão da Serra, Luiz Lune, o município está preparado para receber o evento. “Estamos dando todo o suporte necessário para que seja uma grande festa. O ginásio está sendo preparado e a expectativa é de casa cheia”, afirmou.

O prefeito Engenheiro Daniel também comemorou a realização do torneio na cidade. “É mais uma oportunidade de oferecer entretenimento de qualidade aos moradores. Ficamos muito honrados com o interesse do Isaac em trazer a Liga das Estrelas para Taboão. O futebol faz parte da nossa cultura e queremos incentivar cada vez mais o esporte”, disse.

Serviço

Liga das Estrelas – Primeiro X1 Internacional

Data: 1º de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: A partir das 16h

Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jardim Helena

Entrada: 1 kg de alimento não perecível