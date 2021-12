Por Samara Matos, na redação

Pelo segundo ano consecutivo, Miguel e Helena foram os nomes mais comuns registrados no país em 2021. O nome preferido para os meninos contou com 28.301 registros, e o mais escolhido para as meninas marcou presença em 21.890 certidões de nascimento.

O ranking foi elaborado pela Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) com base em mais de 2 milhões de registros em 7.658 cartórios.