Minissérie ‘Acredite’ sobre realidade da periferia embuense será lançada neste sábado (29)

Direto da redação

Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, será lançada no sábado (29/04), às 18h, a minissérie “Acredite”, em sessão realizada no Centro Cultural Mestre Assis do Embu. A obra é uma produção audiovisual da “Cultura Periférica” e do coletivo “Canta Favela”. Além da exibição do episódio, o evento terá mostra de fotografias e pocket show.

“Acredite” conta a história de MC D’arvinha, um jovem morador da periferia de Embu das Artes que busca o sonho de viver da música mas enfrenta uma dura realidade, enquanto tenta fugir do envolvimento com o tráfico de drogas.

Serviço:

Lançamento da minissérie “Acredite”

Sábado (29/04), às 18h

Centro Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de Abril, 129, Centro, Embu das Artes

Classificação indicativa: 16 anos

Produção: Cultura Periférica e Canta Favela