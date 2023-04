Semana começa com sol na região, mas o tempo muda a partir desta quarta-feira (26)

Por Samara Matos, na redação

A madrugada desta segunda-feira, 24 de abril, o ClimaTempo registrou a presença de muitas nuvens. Houve também o registro de chuva leve, com garoa e chuvisco.

Já ao longo do dia, a previsão para a região é de uma segunda-feira, 24 de abril, ensolarada, com temperatura amena. A mínima do dia foi de 15ºC, mas a tarde deve esquentar e os termômetros poderão chegar aos 27ºC. Na terça-feira (25), o dia será com sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima é de 15°C e máxima de 28°C.

Ja na quarta-feira (26), a manhã é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva a partir do período da tarde. A temperatura mínima é de 17°C e máxima de 29°C.

Na quinta-feira (27), o dia segue a mesma tendência da quarta-feira (26): a manhã é de sol com nuvens, com chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é de 18°C e máxima de 26°C.