Rodrigo Cáceres faz shows gratuitos de stand-up no Raposo Shopping

Considerado um dos melhores imitadores do Brasil e com repertório de mais de 100 vozes, o comediante e ator Rodrigo Cáceres chega ao Raposo Shopping para três shows imperdíveis regados a muito bom humor e diversão. Os espetáculos fazem parte do novo projeto “Raposo Comedy” e serão apresentados nos dias 25 de abril e 2 de maio, às 19h30, na Praça de Alimentação.

O público poderá conferir, gratuitamente, um dos shows mais completos da atualidade, contendo diversos estilos de humor em uma única performance: stand up comedy, imitações, dublagem ao vivo, música e muito mais. A cada apresentação, o humorista ainda contará com a presença de comediantes convidados, como Valdeci Proença, Edson Jr, entre outros convidados para lá de especiais.

Rodrigo Cáceres ficou conhecido nacionalmente após participar de diversos programas na MTV Brasil, Multishow e Record. Foi um dos fundadores do grupo DEZnecessários. Atualmente, é um dos principais nomes do Comedy Central, canal voltado a atrações de humor e já viajou por todo o Brasil levando seus espetáculos que arrancam risos com piadas feitas no improviso.

O artista dá voz a grandes personalidades brasileiras, sendo conhecido por reproduzir perfeitamente o personagem Zacarias, do grupo Os Trapalhões. Também faz imitações de famosos: Alexandre Pires, Caetano Veloso, Chaves, Faustão, Fábio Jr, Rogério Flausino (Jota Quest), Raul Gil, Renato Russo, Selton Melo, Tartarugas Ninja, Zélia Duncan, entre outros.

Serviço – Raposo Comedy com Rodrigo Cáceres

Onde: Praça de Alimentação – Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.

Quando: 25/4 e 2/5 às 19h30

Indicação: 14 anos