PodCast Na Redação: Um bate-papo sobre autismo em visões distintas: Psicologia, política e mãe de criança autista

Direto da Redação

O episódio desta semana do Podcast Na Redação juntou três pessoas com papéis distintos para discutir um tema importante e que ganha relevância ano a ano, o Autismo. Participaram a psicóloga Jeynnifer Souza, que coordena os trabalhos da Clínica Figueiredo & Lima, a mãe do Davi, Alessandra Magrini, e o vereador Ronaldo Onishi, principal nome da causa na região sudoeste.

Jeynnifer trouxe de forma exemplar as questões técnicas do diagnósticos e das terapias aplicadas nas crianças com o Transtorno do Espectro Autista. Alessandra, mãe de um menino autista, compartilhou as aflições, as lutas e – especialmente – a evolução que o pequeno Davi teve a partir das terapias. Já o vereador Ronaldo Onishi destacou as políticas públicas que Taboão da Serra já conseguiu implementar e a conquista do Centro de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência que o município vai construir em breve.

Foram quase duas horas de conversa com transmissão ao vivo pelo canal da TV Taboão em Foco no Youtube, que você pode conferir abaixo.